الداخلية تنفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تورطها بقتل «ريجيني»

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وتناقلته بعض المواقع الإخبارية حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” ونقله إلى أحد المقرات الشرطية.

وأكد المسئول أن كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء البريطانية رويترز في تقريرًا نشرته عن احتجاز الشرطة المصرية للطالب الإيطالي جوليو ريجيني في يوم مقتله.