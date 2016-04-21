أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الداخلية تنفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تورطها بقتل «ريجيني»

Google+ Print
الداخلية تنفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تورطها بقتل «ريجيني» الداخلية تنفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تورطها بقتل «ريجيني»

وزارة الداخلية – أرشيفية

 

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وتناقلته بعض المواقع حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” ونقله إلى أحد المقرات الشرطية.

وأكد المسئول أن كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء البريطانية رويترز في تقريرًا نشرته عن احتجاز الشرطة المصرية للطالب الإيطالي جوليو ريجيني في يوم مقتله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017