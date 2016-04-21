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آيتن عامر تواصل تصوير«شقة فيصل»بالمدينة لمدة أسبوع

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آيتن عامر تواصل تصوير«شقة فيصل»بالمدينة لمدة أسبوع آيتن عامر تواصل تصوير«شقة فيصل»بالمدينة لمدة أسبوع

الفنانة ايتن عامر

كتب: هاني صابر

تواصل الفنانة آيتن عامر تصوير دورها في مسلسل«شقة فيصل»، داخل مدينة الانتاج الاعلامي .

وتستمر «أيتن» في تصوير دورها بالمدينة لمدة 7 أيام، ثم تنتقل  بعدها إلى ديكورات أخري، لمحاولة الانتهاء من دورها في العمل  قبل شهر رمضان المقبل .

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

المسلسل يشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر ونسرين أمين وصلاح عبد الله ومي القاضي ووائل نور، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج عادل .

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