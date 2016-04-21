الأسبرين يحمى مرضى السرطان من الوفاة بنسبة 20%

يطلق على الأسبرين اسم "الدواء الرائع" لما له من فوائد صحية عديدة، والآن كشفت دراسة علمية حديثة عن أنه يطيل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان بنسبة تصل إلى 20%.

وخلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا عبر مجلة “PLOS ONE”، وجد الباحثون أن الأسبرين يستخدم فى المقام الأول فى علاج الألم، والحمى ويقلل الالتهاب، ويستخدم عادة فى زيادة سيولة الدم وله القدرة على خفض خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية لكبار السن.

وذكرت دراسات سابقة أن الجرعة المنخفضة والمنتظمة من الأسبرين يوميًا قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 19٪، فى حين تزعم دراسة سابقة أن استخدام الأسبرين يوميًا يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 20٪.

وفى هذا السياق، توصل الباحث البروفيسور بيتر إلوود من كلية جامعة كارديف البريطانية، والمؤلف الرئيسى للدراسة الجديدة، إلى أن الأسبرين يلعب دورًا فى علاج مرضى السرطان ويعزز بقاءهم على قيد الحياة بنسبة 20%.

وأضاف الباحثون أنه سيكون أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة جديدة بالسرطان هذا العام بأمريكا، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 600 ألف حالة وفاة بالسرطان ستحدث فى الولايات المتحدة فى عام 2016، ومن هذه الوفيات، حوالى 188 ألف حالة ناجمة عن التدخين.

>ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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