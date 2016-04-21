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العثور على جثة كاتب تركي كذب أردوغان

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العثور على جثة كاتب تركي كذب أردوغان العثور على جثة كاتب تركي كذب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – أرشيفية

 

ذكرت وسائل إعلام تركية، أنه تم العثور على أرغون بويراز، الكاتب التركي الذي قال أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يملك شهادة التعليم العالي، ميتًا.

وكان ” بويراز” قد اتهم أردوغان أنه أصبح رئيسًا بشكل غير قانوني، لأنه لم يدرس في أي جامعة، وقدم الكاتب شهادة أردوغان الأصلية كدليل، سبما أفادت سبوتنيك.

وأشار الكاتب إلى أن شهادة الرئيس التركي “مزورة”، مؤكدًا أن جامعة مرمرة التي أعطته الشهادة لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

وطلب حزب “خلاص الشعب” من لجنة الانتخابات المركزية بأن تتحقق من صحة شهادة التعليم العالي للرئيس التركي، وهذا لأن الدراسة في الجامعة 4 سنوات أمر ضروري ليرشح الشخص نفسه لمنصب الرئيس.

 

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