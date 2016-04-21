الأهلي لـ في الجول: وقوعنا مع الزمالك لا يشغلنا.. دور المجموعات سيكون ناريا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن دور لمجموعات من دوري أبطال إفريقيا سيكون ناريا بما تحمل الكلمة من معنى.

وتأهل النادي الأهلي للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على يانج أفريكانز إيابا بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأندية المتأهلة لدور المجموعات كلها قوية والمنافسة بينهم ستكون غاية في الصعوبة".

وأضاف "العديد من الأندية فازت باللقب من قبل مثل الأهلي، الزمالك، إنييمبا ووفاق سطيف، وذلك سيزيد البطولة قوة وصعوبة".

عبد الحفيظ أتبع "نحن نلعب من أجل البطولة، وهذا سيتطلب منا جهدا أكبر وعزيمة قوية لتحقيقه".

وعن احتمالية الوقوع مع الزمالك في مجموعة واحدة، قال عبد الحفيظ: "الزمالك فريق قوى ومميز وممكن أن يقع معنا فى المجموعة، لكن من يبحث عن لقب البطولة لابد أن يكون جاهزا للفوز على منافسيه وإحراز البطولة".