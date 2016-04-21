أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي لـ في الجول: وقوعنا مع الزمالك لا يشغلنا.. دور المجموعات سيكون ناريا

Google+ Print
الأهلي لـ في الجول: وقوعنا مع الزمالك لا يشغلنا.. دور المجموعات سيكون ناريا الأهلي لـ في الجول: وقوعنا مع الزمالك لا يشغلنا.. دور المجموعات سيكون ناريا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن دور لمجموعات من دوري أبطال إفريقيا سيكون ناريا بما تحمل الكلمة من معنى.

وتأهل النادي الأهلي للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على يانج أفريكانز إيابا بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأندية المتأهلة لدور المجموعات كلها قوية والمنافسة بينهم ستكون غاية في الصعوبة".

وأضاف "العديد من الأندية فازت باللقب من قبل مثل الأهلي، الزمالك، إنييمبا ووفاق سطيف، وذلك سيزيد البطولة قوة وصعوبة".

عبد الحفيظ أتبع "نحن نلعب من أجل البطولة، وهذا سيتطلب منا جهدا أكبر وعزيمة قوية لتحقيقه".

وعن احتمالية الوقوع مع الزمالك في مجموعة واحدة، قال عبد الحفيظ: "الزمالك فريق قوى ومميز وممكن أن يقع معنا فى المجموعة، لكن من يبحث عن لقب البطولة لابد أن يكون جاهزا للفوز على منافسيه وإحراز البطولة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع