مفاجأة مصرية في تشكيل العام بالدرجة الأولى بإنجلترا

أعلنت رابطة لاعبو كرة القدم المحترفين في إنجلترا عن تشكيل العام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وشهدت القائمة تواجد اللاعب صاحب الأصول المصرية سام مرسي لاعب خط وسط نادي ويجان الإنجليزي.

وتم اختيار أفضل 15 لاعبا في الموسم بناءا على ترشيحات المديرين الفنيين بدوري الدرجة الأولى.

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11 كأساسي و4 لاعبين كاحتياطي. هنا جاءت قائمة مكونه من 15 لاعبا هم الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (league 1).

ولعب سام مرسي 43 مباراة هذا الموسم. 39 في الدوري بقميص تشيسترفيلد وويجان. 3 مباريات في كأس إنجلترا. ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل صاحب الأصول المصرية 6 أهداف ونجح في صناعة 4.

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