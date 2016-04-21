تحرير 32 قضية متنوعة فى حملة لمباحث التموين بأسوان

شن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسوان اليوم، حملة مكبرة بنطاق المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والصحة والتموين مدعومة من إدارة قوات الأمن بأسوان.

ترأس الحملة اللواء عبده إبراهيم نائب مدير أمن أسوان، واللواء أحمد العجمى مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد الدخيلى وكيل مباحث التموين بأسوان.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 32 قضية تموينية متنوعة حيث تضمنت الجهود تحرير 25 قضية بسبب عدم الإعلان عن قوائم أسعار السلع المعروضة، وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 4 قضايا لمقاه ومطاعم لعدم حمل العاملين بها والمسئولين عنها شهادات صحية.

وتحرير قضية لعدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشأة، وكذلك ضبط قضية لمحل تجارى لعرضه سلعا مجهولة المصدر وتحرير قضية لمطعم لاستخدامه أسطوانة بوتاجاز مدعمة مخصصة للاستخدام المنزلى، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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