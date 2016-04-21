السيطرة على حريق داخل غرفة حارس عقار فى المريوطية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بداخل غرفة حارس عقار سكنى، بشارع سعيد عوض التابع لمنطقة المريوطية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، ومنع خطر امتدادها لباقى الطوابق السكنية.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران داخل عقار سكنى بالمريوطية، وانتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات، وتمت عمليات إخماد الحريق، دون إصابات.

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