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حبس متهم بترويج منشورات لـ6 أبريل والاشتراكيين الثوريين فى المقطم

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حبس متهم بترويج منشورات لـ6 أبريل والاشتراكيين الثوريين فى المقطم حبس متهم بترويج منشورات لـ6 أبريل والاشتراكيين الثوريين فى المقطم
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد الأبرق القائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس شاب ضبط يوزع منشورات تحريضية فى منطقة المقطم ضد مؤسسات الدولة، ويدعو للتظاهر وارتكاب أعمال عنف بسبب ترسيم الحدود ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة له عدد من الاتهامات، منها التحريض على التظاهر، وحيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أنه تم ضبط الشاب فى منطقة المقطم بالقاهرة، وعثر بحوزته على منشورات مزيله بتوقيع 6 أبريل ومصر القوية والاشتراكيين الثوريين.

وتبين من تحقيقات أجهزة الأمن أن الشاب يدعى "سمير.ف" سبق اتهامه فى القضية رقم 8429 لسنة 2014 تظاهر أمام الاتحادية وتم الإفراج عنه فى 2015.


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مصر 365

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