حبس صاحب مكتب دعاية وعاطل ضبط بحوزتهما 90 ختم نسر بشبرا الخيمة

أمر شريف شحاتة مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس "صاحب مكتب دعاية وإعلان" و"عاطل " 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط بحوزتهما 90 ختما لشعار الجمهورية "ختم النسر" منسوبة لرئاسة الجمهورية ومحافظة القليوبية، وعدد من وزارات وهيئات حكومية وبنوك.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد محمود ندا معاون مباحث القسم، أن "صبحى ا. خ." 54 سنة صاحب مكتب دعاية وإعلان السابق اتهامه فى 3 قضايا أموال عامة "شيك"، آخرها القضية رقم 157 إدارى قسم الموسكى لسنة 2006 "أموال عامة"، و"أحمد س. أ." – 46 سنة – "عاطل " والسابق اتهامه فى القضية رقم 4181 جنايات قسم مدينة نصر لسنة 2010 أموال عامة.

وتمكن العقيد هشام فكرى رئيس مباحث الأموال العامة من القبض على المتهمين، وضبط بحيازة المتهمين 8 أطر خشبية "شبلونة" مدون عليها أختام متنوعة، و27 علبة أحبار، و2 جلدة سحب حبر، وجهاز لاب توب، وطابعة ألوان وصندوق خشبى سخان، و90 ختما مختلفا لشعار الجمهورية منسوب صدورها لوزارة التعليم العالى، ومكتب توثيق القاهرة ووزارة العدل نيابة جنوب بنها الكلية، ووزارة الكهرباء والطاقة إدارة شؤون العاملين وختم صرف محطة مصر وختم النصر للصيانة، والخدمات "كوين سرفيس"، ومستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة أسيوط مكتب التأمينات.

>ووزارة التجارة والصناعة "جهاز تنمية التجارة الداخلية" وإدارة إيرادات بهتيم "وحدة الاشتراكات" والبنك الأهلى المصرى ومكتب المعهد القومى للأورام وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والشيماء للتوريدات ببهتيم شبرا وحى شرق شبرا محافظة القليوبية، وبنك مصر المركزى الرئيسى للموارد البشرية والإدارة العامة للواردات الهندسية والسلع الصناعية وحدة تراخيص القيادة شبرا الخيمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى شئون العاملين وزارة العدل الشهر العقارى، المجلس القومى للمرأة رئاسة الجمهورية محافظة مطروح منطقة الحمام، مستشفى النيل، محافظة القاهرة القوى العاملة والهجرة مصلحة الضرائب مأمورية ضرائب ثان شبرا مصلحة الضرائب مأمورية ضرائب المرج، القوى العاملة والهجرة محافظة القليوبية جريدة الحرية إدارة التعليم العالى مكتب توثيق القاهرة مستشفى منشية البكرى العام وزارة الطيران المدنى التربية والتعليم بيان نجاح وزارة الداخلية الإدارة العامة للبحث الجنائى وبمواجهتهما اعترفا باصطناع تلك المضبوطات لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3973 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

- التحقيق مع صاحب مكتب دعاية وعاطل ضبط بحوزتهما 90 ختما مزورا بشبرا الخيمة