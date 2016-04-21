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وفاة عامل متأثرا بإصابته بحروق فى حادث بإدفو

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وفاة عامل متأثرا بإصابته بحروق فى حادث بإدفو وفاة عامل متأثرا بإصابته بحروق فى حادث بإدفو
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم، بمستشفى أسوان الجامعى متأثرا بإصابته البالغة التى لحقت به جراء حادث سير بإدفو منذ أسبوع تقريبا.

كان مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر قد تلقى إخطارا بوفاة وليد سيد جلال، 26 سنة عامل نتيجة إصابته بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وذلك إثر انقلاب سيارة كان يستقلها ونشوب حريق بها بدائرة مركز إدفو بأسوان، تحرر المحضر رقم 20 أحوال مركز إدفو لسنة 2016 م، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.


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