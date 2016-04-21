جيمي فاردي يقبل تهمة ' سوء السلوك ' وقد يغيب عن ليستر لمباراتين

أعلن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي عن تقبله لتهمة سوء السلوك التي وجهها له الاتحاد الإنجليزي في أعقاب ما قام به في مباراة فريقه الأخيرة أمام وست هام.

وكان ليستر سيتي قد تعادل يوم الأحد إيجابيا مع وست هام بهدفين لكل فريق في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تعرض فاردي للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب ادعائه التمثيل للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يقوم بتوبيخ حكم اللقاء جون موس أثناء خروجه من الملعب.

ووجه الاتحاد الإنجليزي لفاردي تهمة سوء السلوك ومنحه حق الاستئناف عليها قبل يوم الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، لكن مهاجم ليستر سيتي أعلن قبوله لتلك التهمة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن فاردي قد يواجه خطر الغياب عن ليستر سيتي لمباراتين ما يمثل ضربة قوية لفريقه الذي ينافس على الظفر بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

ويتصدر ليستر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه توتنام.

وبذلك قد يغيب فاردي عن مباراتي سوانزي سيتي ومانشستر يونايتد المقبلتين.