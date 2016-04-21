مقتل وإصابة 20 شخصا في هجوم انتحاري بشمال شرقي نيجيريا

لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون بجروح، إثر هجوم انتحاري نفذته مهاجمتان انتحاريتان في مخيم يضم نازحين من هجمات “بوكو حرام” في شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن مسئول محلي نيجيري قوله اليوم الخميس “إن مهاجمتين انتحاريتين قتلتا ثمانية أشخاص على الأقل، في مخيم يضم نازحين فارين من تمرد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا”، مضيفا أن التفجيرين وقعا – أمس – في بلدة بانكي على مشارف ولاية بورنو، قرب الحدود مع الكاميرون.

من جانبه، أوضح خالد أجي عضو قوة الأمن المحلية المتمركزة في كوندوجا، والتي تبعد مئة كيلومتر عن بانكي، أن المهاجمتين كان يعتقد في بادئ الأمر أنهما من النازحين إلا أنهما فجرتا نفسيهما في المخيم، مشيرا إلى أن التفجير الأول وقع في الساعة الثامنة صباحا، وبعد بضع دقائق وقع التفجير الثاني، ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح.”

أ ش أ