بالصور.. محافظ الأقصر يكرم 35 رجل شرطة لدورهم فى مكافحة الجريمة

كرم محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام المحافظة عدداً من الضباط وأمناء الشرطة بحضور اللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وذلك تقديراً لجهودهم فى مكافحة الجريمة بكل صورها وضبط الخارجين على القانون.

وتم تكريم المتميزين لأدائهم فى ضبط عدد من القضايا، ومنها ضبط 9 آلاف قرص تامول مخدر، و8 طرب حشيش، و50 ألف جنيه كان سيتم تهريبها إلى الكويت عبر مطار الأقصر الدولى، وضبط 20 ألف دولار قبل تهريبها إلى الخارج.

وشملت قائمة الضباط المكرمين كلا من العميد أحمد بدر، والعميد ايهاب السيد محمد، والرائد وليد عبد المنعم عثمان، والرائد محمود عبد العزيز إسماعيل، والنقيب محمد أسامة، والنقيب أحمد عبد الوهاب، والنقيب محمود بهجت، والملازم أول محمد عادل، والملازم أول أحمد عبد الحميد، والملازم أول سامح حنفى، والأمناء محمود إبراهيم، ومحمد سعد، الدوشى ربيع، ومصطفى محمد، وعامر عبد الوهاب، محمد أحمد، حسن أمين، وأحمد الجهلان، وعبده رجب، وياسر خيرى، ومحمد طلب، وأحمد جاد الرب عبد الباسط، ومحمد عبد الشافى محمد، ومحمد بكرى، والرقيب محمد رزق، والرقيب أحمد السيد محمود، ومندوب الشرطة أحمد محمد.

كما تم تكريم العريف محمود أحمد، والعريف طه عيد، والعريف سيد كمال، والعريف محمد سيد، والعريف محمود فكرى، والعريف ماجد النبوى الصاوى، والعريف محمد الغول، والعريف أحلام عباس.

بالصور.. تكريم القيادات الأمنية بالأقصر فى احتفالية عيد الشرطة

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