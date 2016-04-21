محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية بالمحافظة

اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية بمنطقة الكيلو 9 شرقى مدينة مرسى مطروح على مساحة 112 ألف متر.

وقال المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن إعداد المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية نفذته إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، وأن المنطقة مزودة بالخدمات اللازمة منها شبكة طرق داخلية لتسمح بانسيابية الحركة، كما أنها نموذج للتنسيق المتميز مع هيئة العمليات بالقوات المسلحة، حيث تم الحصول على قيد ارتفاع مناسب لكافة الأعمال الإنشائية بالمنطقة الحرفية.

من جانبه أكد محافظ مطروح، أن الانتهاء من المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية، بشرق مدينة مرسى مطروح يعد إنجارا غير مسبوق، لكونها أول منطقة حرفية مخططة معتمدة بخلاف المناطق الحرفية فى باقى المحافظات الأخرى.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المنطقة الحرفية تمثل إحدى ركائز التعامل العلمى الفعال مع نموذج نقل الورش الحرفية إلى هذه المنطقة، حيث يتوافر بتخطيط المنطقة الحرفية إعداد مسطحات مناسبة لكافة الورش والمخازن.

وأكد المحافظ، بأنه أصدر توجيهاته بسرعة إعداد المقايسات لكافة أعمال المرافق من طرق ومياه وصرف صحى وكهرباء بالمنطقة الحرفية، تمهيدا لوضع حجر الأساس خلال شهر يوليو القادم.

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