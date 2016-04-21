بالصور.. نقابة المهندسين بالقليوبية تكرم الأمهات المثاليات بحضور المحافظ

كرمت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس الأمهات المثاليات بمقر النقابة بمدينة بنها، وذلك فى إطار حرص النقابة على تكريم أعضائها ومشاركتهم فرحتهم فى مختلف المجالات والمناسبات الاجتماعية، بحضور الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية ومجموعة من ممثلى النقابة العامة للمهندسين بالقاهرة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم بتكريم عدد 10 أمهات مثاليات، حيث قام المحافظ بإهدائهن شهادة تقدير وبعض الجوائز العينية، مؤكدا على حرصه الشديد بالمشاركة فى تكريمهن لدورهم الكبير فى تربية أبنائهم ووصولهم إلى أعلى المناصب، مشيرا إلى أن هذا التكريم هو بمثابة عرفان بالجميل لأمهاتنا اللاتى ضحين بالكثير فى سبيل تربية أبنائهن.

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