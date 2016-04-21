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بالصور.. حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية

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بالصور.. حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية بالصور.. حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية
قام المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة بحملة مكبرة لإزالة ورفع التعديات المخالفة على جزء من أرض الغابة والمتمثلة فى إقامة عدد من الكافتيريات فى مواجهة شارع الغابة، التى تمت إزالتها واستكمال باقى أعمال التطوير والتجميل لمنطقة الغابة.

ورافق السكرتير العام فى جولته كل من الأمير أبو زيد رئيس المركز والمدينة والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان الإسماعيلية استكمالا لتنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الغابة الشجرية بحى ثان ومع بدايات الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والتشطيبات النهائية لتجميل الغابة لتكون رئة ومتنفس لشعب الإسماعيلية والاحتفال الرسمى بافتتاح الحديقة خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

وفى إطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار فى الشارع الإسماعيلى والقضاء على كل صور العشوائيات وفرض سيادة القانون.

وأكد السكرتير العام للمحافظة أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بوجود أى صورة من صور التعديات على أى شبر من أرض الغابة، وأنه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين بشكل فورى باعتبار أن تلك المنطقة حق أصيل لشعب الإسماعيلية ولا يمكن التغاضى أو التهاون مع التعديات عليها.

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (1)

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (2)

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (3)

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (4)

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (5)

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (6)

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (7)

حملة لإزالة ورفع التعديات على أرض الغابة بحى ثانى الإسماعيلية (8)

بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن على رأس حملة مكبرة لإزالة التعديات
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