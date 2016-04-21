دعوى قضائية بحق كانيي ويست وجاي زي

تقدم أحد معجبي مغني الراب الأمريكي كانيي ويست Kanye West بدعوى قضائية يتهمه أنه، وبالتعامل مع الشركة التي يمتلكها النجم جاي زي Jay Z، قام بخداع الناس بالإشتراك في خدمة "تيدال" للبث الموسيقي الإلكتروني، والإدعاء بأنها الطريقة الوحيدة لشراء ألبوم "ذا لايف أوف بابلو" لويست.

وقال جاستن بيكر- ريتJa ustin Baker-Rhett أمام محكمة إتحادية في سان فرانسيسكو،إنه اشترك مقابل 9.99 دولارات شهرياً، في خدمة "تيدال"،بعدما أعلن ويست في 15 شباط/فبرايرالماضي، أن ألبومه لن يباع في أي مكان آخر...

واعتبربيكر- ريت ادعاء النجم حصرية الألبوم هدفه إضافة ملايين المشتركين لتيدال المملوكة من جاي زي وتعاني من مشاكل، والدليل أن ويست أطلق الألبوم بعد شهر ونصف على خدمة أبل الموسيقية وسبوتيفاي، إضافة إلى إطلاقه على موقعه الخاص.

ولفت إلى أن الخطة ضاعفت مشتركي تيدال إلى3ملايين، ورفعت قيمتها من 60 مليون دولارالى 84 مليون، وهددت خصوصية المشتركين من خلال إجبارهم على الإفصاح عن معلومات بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية.

يُذكر أنّ جايزي أنشأ شركة "تيدال" عام 2014 وتلقى دعماً كبيراً من صديقه كانيي ويست منذ ذلك الوقت.

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