بالصور: رامز جلال يطلب هذه الهدية فى عيد ميلاده

مع نشر العشرات من تغريدات التهنئة بعيد ميلاده الموافق اليوم الخميس 21 أبريل، فضّل الفنان رامز جلال الرد على الجميع بتغريدة واحدة حدد فيها "الهدية المطلوبة" بيوم مولده.

رامز كتب فى تغريدة عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: الى كل اصدقائى اللى افتكرونى فى عيد ميلادي ربنا يخليكوا ليا يا رب وما يحرمنى منكوا واجمل هديه انكوا تدعولى.

يذكر أن مواقع الفيس بوك وتويتر وإنستقرام شهدت منذ صباح اليوم الخميس العديد من برقيات التهنئة للمثل الشاب بمناسبة يوم مولده، كما شارك عدد كبير من محبيه فى الترويج لفيلمه الجديد "كنغر حبنا" الذي يشهد البطولة الأولى للممثلة الشابة سارة سلامة.