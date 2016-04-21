أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: رامز جلال يطلب هذه الهدية فى عيد ميلاده

Google+ Print

الخميس 21-04-2016 17:23

مع نشر العشرات من تغريدات التهنئة بعيد ميلاده الموافق اليوم الخميس 21 أبريل، فضّل الفنان رامز جلال الرد على الجميع بتغريدة واحدة حدد فيها "الهدية المطلوبة" بيوم مولده.
رامز كتب فى تغريدة عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: الى كل اصدقائى اللى افتكرونى فى عيد ميلادي ربنا يخليكوا ليا يا رب وما يحرمنى منكوا واجمل هديه انكوا تدعولى.
يذكر أن مواقع الفيس بوك وتويتر وإنستقرام شهدت منذ صباح اليوم الخميس العديد من برقيات التهنئة للمثل الشاب بمناسبة يوم مولده، كما شارك عدد كبير من محبيه فى الترويج لفيلمه الجديد "كنغر حبنا" الذي يشهد البطولة الأولى للممثلة الشابة سارة سلامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي