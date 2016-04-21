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مفاجأة: إسعاد يونس تحذف رقص شيريهان من اليوتيوب

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الخميس 21-04-2016 17:52

تدخلت الفنانة إسعاد يونس لدى إدارة موقع الفيديو الشهير يوتيوب لحذف كل اللقطات المسربة الخاصة برقص ضرتها النجمة شيريهان في حفل زفاف نجلها عمر، واستغلت إسعاد ملكيتها للشركة العربية للإنتاج السينمائي لتؤكد أن عرض المقطع مخالف لحقوق الملكية الفكرية .

يذكر أن مقطع تم تسريبه بالأمس قيل إنه من حفل زفاف عمر علاء الخواجة ابن النجمة إسعاد يونس، بدت فيه شيريهان وهي ترقص أولاً مع العريس ثم مع نجم الحفل الفنان ، وقيل إن الحفل عقد سراً بالقاهرة، وتردد أنه عقد منذ أسبوعين في لندن حيث يقيم العريس، ولم تؤكد إسعاد الخبر حتى اللحظة، علماً بأن عمر تزوج سابقاً من سيدة تدعي تالا ولم يعرف إذا كانت اللقطة من حفل زفافهما القديم ، أم أنه تزوج مرة أخرى.

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سيدتي

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