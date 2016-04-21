جينيفر أنيستون "أجمل امرأة للعام 2016"

اختارت مجلة People الأمريكية النجمة العالمية جينيفر أنيستون Jennifer Aniston كـ"أجمل امرأة في العالم للعام 2016"، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 47 عاماً، على غلاف العدد السنوي السابع والعشرين من المجلة، وهو عدد مزدوج يحمل اسم "الأجمل في العالم".

ويأتي حصول أنيستون على اللقب مع استعدادها للإحتفال بطرح فيلمها الجديد Mother’s day يوم 29 أبريل/نيسان الجاري، الذي يشاركها البطولة فيه كل من جوليا روبرتس Julia Roberts وكيت هادسون Kate Hudson.

هذه المرة الثانية التي تختار فيها المجلة أنيستون كأجمل امرأة بالعالم، بعد أن فازت باللقب عام 2004.

وقالت جينيفر في حديث لـ people: "أشعر بفرحة فتاة مراهقة.. معايير الجمال العميقة تتمثل في الثقة بالنفس، والسلام، واللطف، والأمانة".

وعن سر حفاظها على مظهرها طوال هذه السنوات، قالت إن الدافع كان عدم ترشحها لأحد الأدوار بسبب امتلاء جسمها.

وتابعت: "الأمر مثير للسخرية، وفيه تحول كبير من عدم الاهتمام إلى الاهتمام الكامل بنوعية الطعام الذي يدخل أجسامنا، وكذلك بنمط النوم واهتمامنا بأنفسنا. من الممكن تفادي الكثير من الأمور في العشرينيات".

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