حوار في الجول – مدرب الأهلي: نرغب في الابتعاد عن الزمالك والوداد.. وسر المستبعدين ' الدائمين '

تأخر فوز الأهلي على يانج أفريكانز إلى ما بعد الدقيقة 90.. لكن الفريق الأحمر عبر إلى دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. السبب وراء ذلك يكشفه أسامة عرابي مدرب الفريق.

وسجل عبد الله السعيد هدفا قاتلا للأهلي ليخطف بطاقة التأهل للفريق قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

ويحاور FilGoal.com أسامة عرابي حول عدد من النقاط التي أحاطت بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز..

- في البداية، ماذا حدث بين عماد متعب ومحمد أبو العلا مخطط الأحمال؟

لم يحدث شيء على الإطلاق، الناس تكبر المواضيع وما ظهر طبيعي جدا، وعندما طلب مني مارتن يول أن أخبر عماد متعب بالإحماء لم يتأخر عن تلبية الطلب.

طلبنا من أبو العلا أن يجري عمليات الإحماء لثلاثة لاعبين كل 10 دقائق لكي نستعين بأي منهم في أي وقت.

وعندما احتجنا لمتعب كان حاضرا وجميعنا أخبرنا مارتن يول أن متعب لاعب محترم ولا يفتعل للمشاكل.

كما أن ابتعاده عن المباريات مع مارتن يول لا يعني أنه خارج حسابتنا والدليل الاستعانة به مع تأزم المباراة.

- وما سبب تأزم اللقاء؟

اللاعبون لم يكونوا في أفضل حالاتهم لكن بعد التغييرات الثلاثة ضغطنا وأصبحنا أفضل وشعر الجمهور بخطورة على مرمى يانج أفريكانز.

وارد أن النتيجة هناك كانت خادعة، كما أن شعور المباراة أنها في أيدينا أصابت اللاعبين بعدم التركيز.

الإرهاق أيضا والسفريات الكثيرة الداخلية والخارجية من وإلى برج العرب وتنزانيا وضغط المباريات.

لكن مع كل هذا لم نيأس وقاتلنا حتى النهاية وكان من الممكن أن ننهي المباراة من تنزانيا.

وأعتقد أيضا أن أداء يانج أفريكانز اختلف عن لقاء الذهاب، ظهروا منظمين أكثر وإحساسهم بالمباراة ووضعوا للأهلي كافة العراقيل لإيقاف مفاتيح اللعب.

لكن مع التغييرات كما قلت، أهدرنا أكثر من أربعة أهداف لأحمد حجازي وماليك إيفونا وقبله مؤمن زكريا وحسام غالي وعمرو جمال.

- تأهل الأهلي إلى دوري المجموعات، فهل تحبون مواجهة الفرق البعيدة عن شمال إفريقيا؟

الفرق السمراء أسهل نسبيا من وفاق سطيف أو الزمالك أو الوداد المغربي بدون شك.

نتمنى أن نبتعد عنهم في المرحلة الأولى أو فريقين منهم لكن في النهاية نحن أبطال ونلعب على بطولة.

وجاهزون لأي فريق أيا كانت القرعة، وسنبدأ بدراسة المنافسين عقب القرعة يوم 24 مايو.

مارتن يول يرغب في التتويج بالبطولة لتكون خير انطلاقة له مع الأهلي.

- ملف المستبعدين الدائمين.. جون أنطوي وأحمد الشيخ وصالح جمعة، ماذا عنهم؟

هذا الملف سيستمر حتى يوم القيامة، طالما تملك لاعبين كثر جاهزون ستصادف استبعاد آخرين، الآن من يلعب؟ لاعبون دوليون وأقدامهم ثابتة وهذه طبيعة كرة القدم.

حتى عندما كنت ألعب كان هناك ثمانية لاعبين ممتازين في وسط ملعب الأهلي البعض يركب في مركزه والآخرين ينتظرون حتى تسنح لهم الفرصة.

دائما ما كان الأهلي يجمع بين صفوفه أكثر من لاعب جاهز.

أنطوي دخل بعض المباريات لكن لدينا إيفونا مهاجم دولي ويصنع الفارق مع الجابون وأيضا عمرو جمال مهاجم منتخب مصر الأول.

صالح جمعة له ظروفه أنه أصيب فترة ويتم علاجه ولعبنا بدونه أكثر من مباراة ونفوز ومع الفوز تحاول الاستمرار بنفس العناصر للحفاظ على التجانس.

أحمد الشيخ نفس السيء، لاعب جيد جدا لكن أيضا مؤمن زكريا جيد جدا ورمضان صبحي ووليد سليمان جميعهم في نفس المستوى.. إذا استعنت بأحدهم لابد أن يبتعد الآخر.. هذه كرة القدم.

لكن هذا لا يعني أننا حسمنا أو فكرنا في الاستغناء عنهم.. الفريق يسير بخطى ثابتة ويفوز باستمرار ويلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام وطبيعي أن تحافظ على الاستقرار بتثبيت التشكيل الأساسي.

- نذهب لقصة رمضان صبحي وعصبيته الزائدة في المباريات التي كلفته طرد في الدوري وإنذار في دوري أبطال إفريقيا.. ما رأيك؟

رمضان صغير السن وخبرته قليلة، "إحنا اتمرمطنا" في إفريقيا وشاهدنا أكثر من موقف بهذه الشاكلة وطوال مسيرة الأهلي مع الأفارقة نشاهد هذه التصرفات التافهة.

اعتقادهم بالسحر والشعوذة وهذه الأمور يحدث في أي مكان بإفريقيا.. سيتعلم في المرات المقبلة ومازال سنه صغيرا والمستقبل أمامه.

- هل يحتاج الأهلي لدعم؟

لم نفكر في الأماكن المطلوبة بصورة واضحة حتى الآن.

- ستواجهون سموحة في الدوري يوم الثلاثاء المقبل.. كيف ترى المقابلة؟

سموحة منافس قوي ويحتل الترتيب الثالث في الدوري وعناصره كثيرة ولديه بدلاء أقوياء وفريقه جيد لكننا نسعى للدوري.