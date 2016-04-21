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مسؤول أممى يدعو لإجراءات سريعة لحماية المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا

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مسؤول أممى يدعو لإجراءات سريعة لحماية المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا مسؤول أممى يدعو لإجراءات سريعة لحماية المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا
حث منسق الشؤون الإنسانية ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، على الزعتري، على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا، عقب ورود تقارير من وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن ما يصل إلى 500 شخص لقوا حتفهم هذا الأسبوع إثر انقلاب زورق مكتظ يحمل مئات من الناس فى طريقه من ليبيا إلى أوروبا.

وقال الزعترى - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - "إنه لأمر مروع تماماً أن نسمع عن هذه الخسائر فى الأرواح بمثل هذه الأرقام ، حيث يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون فى ليبيا ظروفاً غير إنسانية يضطرون بسببها إلى الانتظار للشروع فى رحلة خطيرة فى البحر غالباً ما تنتهى بمأساة، ولا يمكن للمجتمع الدولى أن يبقى ساكتاً إزاء هذه الخسائر فى الأرواح على أيدى مهربى البشر".

وأضاف أنه يجب التحقيق على الفور فى هذا الحادث المروع، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الجهات ذات العلاقة بغية تقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
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