الأكراد يأسرون 40 عنصرًا من النظام بمدينة القامشلى السورية

أفاد ناشطون سوريون بأنه ما لا يقل عن 40 مقاتلا مواليا للحكومة السورية استسلموا للقوات الكردية فى مدينة القامشلى بمحافظة الحسكة التى يغلب الأكراد على سكانها ، وذلك بعد معارك عنيفة دارت بين الجانبين .

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، عن المرصد السورى قوله - "إن قتالا نادرا اندلع أمس بين عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية وقوات النظام فى القامشلى شمال سوريا ، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى فيما قامت عناصر حماية الشعب بأسر عشرين عنصرا من قوات النظام" .

وأضاف المرصد أن الاشتباكات بدأت حين أوقف عناصر مما يعرف بـ"الاسايش"، وهى مجموعة أمنية كردية تابعة لوحدات حماية الشعب، سيارة عسكرية فيها ضابط من قوات النظام بعدها قتل عنصران من الأكراد واستمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من مساء أمس .

يشار إلى أنه تسيطر وحدات حماية الشعب ، وهى الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السوري، على عدة أجزاء من القامشلى فيما تسيطر قوات النظام على مناطق أخرى .

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