حبس شاب متهم بتوزيع منشورات لـ “6 إبريل” 4 أيام

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حبس شاب تم ضبطه اثناء توزيعه منشورات تحريضية فى منطقة المقطم ضد مؤسسات الدولة، ويدعو للتظاهر وارتكاب أعمال عنف بسبب ترسيم الحدود ، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة له عدد من الاتهامات ومنها التحريض على التظاهر، وحيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أنه تم ضبط الشاب فى منطقة المقطم بالقاهرة، وعثر بحوزته على منشورات مزيلة بتوقيع 6 ابريل ومصر القوية والاشتراكيين الثوريين.

وتبين من تحقيقات أجهزة الأمن أن الشاب يدعى “سمير.ف” سبق اتهامه فى القضية رقم 8429 لسنة 2014 تظاهر امام الاتحادية وتم الإفراج عنه فى 2015.