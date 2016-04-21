بعد 6 عمليات إجهاض.. بريطانية تمتلك مهبلين ورحمين وتلد طفلا من كل رحم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة غريبة لسيدة تمتلك مهبلين ورحمين وبعد سنوات من التعرض لعدد من عمليات الإجهاض أنجبت الطفل المعجزة مولى 7 سنوات فى 2009، وجورج البالغ من العمر سنتين فى 2014.

وشخص الأطباء حالة "فاى ويلكنز" البالغة من العمر 31 عامًا، والمقيمة بمدينة بليموث البريطانية، بأنها حالة نادرة تسمى “UTERUS DIDELPHYS” تسببت فى أن يكون بجسدها مهبلين ورحمين.

>وحذر الأطباء "فاى" من انخفاض فرصة حملها لكنها حملت بأعجوبة، بعد 6 عمليات إجهاض، وأنجبت طفلين، كل منهما من رحم.

وقال كيث أدموندز استشارى النساء والتوليد فى مستشفى الملكة شارلوت، ومستشفى تشيلسى بلندن، إن متلازمة“UTERUS DIDELPHYS”، حالة نادرة تجعل الرحم والمهبل يتطوران بشكل منفصل، ليصبحا فيما بعد مهبلين ورحمين.

وأجرى استشارى النساء والتوليد جراحة للسيدة البريطانية أسفرت عن توحيد المهبل "أصبحت بمهبل واحد" لكن ذلك غير ممكن فى الرحم ما يعنى أنها ستظل برحمين.

وأوضح كيث أدموندز أن الحمل فى السيدات اللائى يمتلكن أكثر من رحم يحدث فى أى منهما على الدوام أو بالتبادل بينهما.

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