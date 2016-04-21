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حركة إخوانية تعترف بمسئوليتها عن حريق بكنيسة فى الأقصر

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حركة إخوانية تعترف بمسئوليتها عن حريق بكنيسة فى الأقصر حركة إخوانية تعترف بمسئوليتها عن حريق بكنيسة فى الأقصر
اعترفت حركة إخوانية بمسئوليتها عن حادث الحريق الذى نشب بكنيسة مارجرجس بالأقصر.

قال منشور على الصفحة الرسمية للحركة المسماة بـ"المقاومة الشعبية" والمصنفة ضمن اللجان النوعية لجماعة الإخوان إن عدد من شباب الحركة تسللوا للكنيسة وأشعلوا النيران بها، مهددين بمزيد من الاستهداف للأقباط خلال الفترة المقبلة.

كانت قوات الحماية المدنية بالأقصر تمكنت أمس الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك وسط مدينة الأقصر، ولم يسفر عن مصابين أو متوفين، وتسبب فى تلفيات داخل الكنيسة.


>- بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بكنيسة مار جرجس بالأقصر

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