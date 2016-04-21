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والده: هاملز قد ينتقل لبايرن ميونيخ

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والده: هاملز قد ينتقل لبايرن ميونيخ والده: هاملز قد ينتقل لبايرن ميونيخ

يبدو أن ماتس هاملز مدافع بروسيا دورتموند سيعيد انتقال ماريو جوتزه وروبرت ليفاندوفسكي من أسود فيستفاليا إلى بايرن ميونيخ، حسب تصريحات والده.

هاملز كان قد حدد نهاية الأسبوع الحالي لتحديد مصيره، إما تجديد تعاقده مع دورتموند أو الرحيل.

وقال والد اللاعب – هيرمان هاملز – : "بايرن أحد 5 أو 6 أندية قد ينتقل لها ماتس".

وأضاف لـ"بيلد": "دورتموند عاد كواحد من أكبر أندية أوروبا".

وواصل "ولكن إن ترك إبني دورتموند، سيرحل إلى أحد أكبر 5 أو 6 أندية أوروبية، بايرن بالتأكيد منهم".

يذكر أن هاملز قد انتقل من بايرن لدورتموند على سبيل الإعارة عام 2008، قبل أن يجعل الانتقال نهائيا.

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