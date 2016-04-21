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«التضامن الاجتماعي» تسلم 12 وحدة سكنية لأبناء جمعية «أم القرى»

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حفل التسليم

حفل التسليم

 

سلمت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق بين جمعية جوامع الخير الإسلامية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، 12 ابنًا من أبناء جمعية أم القرى ممن تجاوزوا سن الـ 25 عامًا عدد 12 وحدة سكنية.

وذلك ضمن برنامج الأسر الأولى بالرعاية لأبناء دار أم القرى التابعة لجمعية جوامع الخير الإسلامية بالسادس من أكتوبر مجهزة بالأثاث والأدوات الكهربائية، والتي تم تجهيزها بالتعاون مع عدد من مؤسسا ت المجتمع المدني، ويتضمن الأثاث غرف نوم ومطبخ واستقبال وأجهزة كهربائية.

وقد تم تسليم الشقق للابناء بحضور مسئولي الوزارة بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة وفريق التدخل السريع بالوزارة.

المراسل: عمر جمال

حفل التسليم

حفل التسليم

حفل التسليم

حفل التسليم

 

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