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عبد محفوظ يجسّد الكلاسيكية المنعشة في مجموعته الجديدة

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الخميس 21-04-2016 15:15

ضمن فعاليات أسبوع الموضة في بيروت La Mode a Beyrouth وتحديداً في اليوم الأول منه، عرض المصمم اللبناني عبد محفوظ مجموعته الجديدة لربيع وصيف هذا العام. وقد جاءت التصاميم بمنتهى الأنوثة والأناقة، حيث جمعت بين القصات والألوان الكلاسيكية، مع لمسة راقية من العصرنة والانتعاش.
اللون الأسود زيّن العديد من الفساتين التي تراوحت قصاتها بين الملاصقة للجسم والفضفاضة والمنفوشة... بالإضافة إلى الفساتين ذات القصة القصيرة الناعمة، التي ارتدت اللون الزهري وجاءت مطرزة بالورود لتعكس أجواء الربيع المرحة.
شاهدي مجموعة المصمم عبد محفوظ وشاركينا رأيك بها.

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سيدتي