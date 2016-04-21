السيطرة على حريق فى مخبز بأكتوبر بدون إصابات

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق بمخبز بلدى أسفل عقار سكنى فى الحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر، بدون معرفة أسباب الحريق، وتم منع خطر امتدادها لباقى العقار.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بحريق فى مخبز بأكتوبر، وانتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتمت عمليات إخماد الحريق وتبين تفحم معظم محتويات المكان و تم استخراج عدد من إسطوانات البوتجاز المتواجدة بالمكان، فيما لم ينتج عن الحريق وقوع أى إصابات.

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