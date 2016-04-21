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انتبه: عادات يومية خاطئة تعرضك للإصابة بارتفاع ضغط الدم

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انتبه: عادات يومية خاطئة تعرضك للإصابة بارتفاع ضغط الدم انتبه: عادات يومية خاطئة تعرضك للإصابة بارتفاع ضغط الدم
يتعرض البعض للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ دون وجود سبب وراثى وهذا راجع لممارستهم عادات يومية خاطئة تؤثر سلبًا على مستوى ضغط الدم.

ووفى السياق كشف تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى" عن عادات خاطئة يتبعها البعض فى نمط حياتهم وتعرضهم لارتفاع مستوى ضغط الدم.

وقال التقرير إن هذه العادات الخاطئة تتضمن:

• منتجات التبغ تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب تجنبها للحفاظ على الصحة.
>• القهوة تسبب خللا فى عملية التمثيل الغذائى وتناولها بشكل مفرط يؤدى لارتفاع ضغط الدم.
>• الإجهاد هو العامل الأكثر إسهامًا فى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
>• الخمول يؤثر على مستويات نشاط الشرايين ويفقدها مرونتها ما يؤدى لارتفاع مستوى ضغط الدم، ولذا من الضرورى ممارسة أى نشاط بدنى يوميًا وعدم الاستسلام للخمول.
>• تجنب الأطعمة غير الصحية التى تحتوى على المواد الحافظة والإضافات الكيميائية، أو كميات كبيرة من الأملاح والدهون المشبعة ضرورة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته وتأثيرها السلبى على جميع أجزاء الجسم.

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