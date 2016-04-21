ننشر أسماء 102 فائز بقرعة الحج بين 2069 متقدما بمحافظة مطروح

أجرت مديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، القرعة العلانية بين 2069 متقدما لأداء فريضة الحج لهذا العام، لاختيار 102 من المتقدمين، بينهم 10 من كبار السن.

أسفرت القرعة العلانية، عن فوز 55 من مدينة مرسى مطروح من بين 1233 متقدماً بالإضافة إلى 10 من كبار السن، وفوز 10 من مدينة الحمام من بين 221 متقدما، و2 من مدينة السلوم من بين 44 متقدماً و13 من مدينة الضبعة من بين 302 وفوز 2 من مدينة سيدى برانى من بين 39 متقدماً، و9 من مدينة سيوة من بين 206 وفوز 1 من مدينة العلمين من بين 20 متقدماً بينما لم يفز أحد بالتأشيرة المخصصة لمدينة النجيلة التى تقدم لها 4 أشخاص لم تنطبق عليهم الشروط، كما تم اختيار 20 متقدماً كاحتياط فى حال تعذر سفر أى من الفائزين بالقرعة.

أجريت القرعة بقاعة مركز إعلام مطروح، بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء مختار السنبارى نائب مدير أمن مطروح، نائباً عن اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وعدد من قيادات المديرية والمتقدمين للقرعة.

تقدم لقرعة الحج 2069 على حصة محافظة مطروح البالغة 102 تأشيرة حج، تم تخصيص 10 تأشيرات لكبار السن، وأجريت القرعة على 92 تأشيرة.

بالصور.. محافظ مطروح يصدق على مساعدات وعمليات جراحية خلال جولة بالشارع