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شاب يقتل والده ويقطع رأسه وعضوه الذكري بإمبابة

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شاب يقتل والده ويقطع رأسه وعضوه الذكري بإمبابة شاب يقتل والده ويقطع رأسه وعضوه الذكري بإمبابة

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة إمبابة فجر اليوم عندما انهال شاب طعناً علي والده وقام بقطع رأسه وعضوه الذكري وسط صرخات وذهول أسرته وقام المتهم بتسليم نفسه إلي قسم الشرطة.

تلقي اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطاراً بمقتل مواطن بإمبابة وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد محمد عبد التواب رئيس قطاع شمال الجيزة والعميد إيهاب شلبي مفتش مباحث شمال الجيزة وتبين من تحريات الرائد هيثم سكر معاون مباحث إمبابة أن نجل المجني عليه وراء قتله حيث استل سكيناً فجأة وانهال طعنًا علي والده فأصابه بـ 6 طعنات ثم قام بقطع رأسه وعضوه الذكري.

ودوت صرخات أسرته فأبلغ الجيران الشرطة وفرّ المتهم هاربًا ثم توجه إلي قسم الشرطة وقام بتسليم نفسه وتولي أحمد الحمزاوي مدير نيابة شمال الجيزة التحقيق.

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