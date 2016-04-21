حماس تعلن أن منفذ تفجير الحافلة فى القدس ينتمى إليها

>أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أن الشاب الفلسطينى الذى توفى فى مستشفى إسرائيلى بعد إصابته بتفجير فى حافلة يوم الأثنين، فى القدس، هو منفذ العملية وأنه ينتمى إلى الحركة، بينما أكدت عائلته أنها لا تعرف أن كان ناشطا فى حماس.

وقالت حركة حماس فى بيان على موقعها الالكترونى الرسمى، أن عبد الحميد سرور، هو "أحد أبنائها"، وكتبت أنه "أرتقى شهيدا فى عملية الباص البطولية الاثنين".

وقال البيان "تزف حركة المقاومة إلى جماهير شعبنا الفلسطينى وأمتنا العربية والإسلامية أحد أبنائها الميامين الشهيد البطل عبد الحميد محمد ابو سرور".

وكتب موقع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، ان ابو سرور "منفذ عملية تفجير الحافلة رقم 12 فى القدس المحتلة".