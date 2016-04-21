ضبط سلع غذائية ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق والأسعار، أسفرت عن ضبط "حسن.م" 29 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه {30 قالب بسطرمة - و53 عبوة سلع غذائية "مكرونة - مسلى - عصائر - صلصة" - وبرميل من المش المختلط باللانشون}، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "صبحى.ع" 37 سنة بائع لحوم بلدية لحيازته 24 كجم لحوم بلدية ذبح خارج المجازر العمومية، و"محمد.س" 37 سنة صاحب محل لبيع مستحضرات تجميل لحيازته وعرضه {481 عبوة كريم صبغة شعر إيطالى الصنع - و240 عبوة كريم مستحضرات تجميل "حمام كريم - معطر" - و45 عبوة محلول عدسات - و17 عدسة لاصقه أجنبية الصنع} جميعها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و" أشرف.م" 35 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع 118 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

تموين الإسكندرية تضبط "جبن ولحوم" غير صالحة للاستهلاك