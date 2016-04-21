رئيس بنك مصر: تراجع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية لـ10.95 جنيه

قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر إن الارتفاع فى سعر صرف الدولار فى السوق الموازية بدأ فى الانخفاض، حيث تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى 10.95 جنيه.

وأوضح الإتربى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الارتفاع الذى شهدته تلك السوق فى الأيام الماضية يرجع إلى تردد شائعات مغرضة، عن تخفيض سعر الجنيه وقد استغل المضاربون ذلك .

وعلم "اليوم السابع" أن محافظ البنك المركزى طارق عامر، أكد أنه لا نبه لتخفيض سعر الجنيه

سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم الخميس 21-4-2016 "تحديث"

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