محمد بن راشد يزور مشتل بلدية دبي الزراعي في منطقة ورسان

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعد ظهر اليوم بزيارة تفقدية إلى مشتل بلدية دبي الزراعي في منطقة ورسان على شارع المدينة الجامعية في دبي والذي يعد أكبر وأحدث مشاتل الزراعة الداخلية والخارجية على مستوى الدولة بمساحة تزيد على ستة وثلاثين هكتارا من الأرض الزراعية.

وقد استهل سموه جولته الداخلية في المشتل والتي رافقه فيها المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من مديري الادارات والمهندسين في البلدية استهلها سموه بتفقد مختبر الأنسجة لانتاج نباتات الزينة المستوردة من الخارج والتي تستنبت في هذا المختبر الحديث من خلال زراعة أنسجة النباتات( أشجار وشجيرات) المستوردة ثم زراعتها في أحواض مغطاة وبدرجة حرارة معينة ونظام ري إلكتروني ويتم بعد ذلك نقلها إلى حاويات كبيرة تمهيدا لزراعتها في الحدائق العامة والشوارع والمنازل بحيث تكون قادرة على النمو والتعايش مع بيئتنا المحلية.. وتصل طاقة المختبر الانتاجية موسميا ما يقارب نصف مليون نبتة.

واطلع سموه على آلية فرز الأنسجة والمراحل التي تمر بها لتصبح نبتة جاهزة للزراعة.

ثم عرج صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على المشتل الرئيسي الذي يعمل بنظام الكتروني بالكامل وتصل طاقته الانتاجية من الورود المتنوعة نحو 200 مليون شتلة سنويا .

واطلع سموه على آلية نقل الشتلات الزراعية من الأحواض المغطاة إلى الحاويات الأكبر كي يتم إعدادها للزراعة في الحدائق والشوارع العامة.

وتوقف سموه عند البيوت المحمية (الصوبة الزجاجية) التي تبلغ مساحتها الاجمالية نحو عشرة آلاف متر مربع واستمع سموه من المهندس لوتاه ومساعديه إلى شرح حول هذه الصوبة لتوفير احتياجات مدينة دبي من النباتات خاصة الزهور في الأوقات التي من الصعب إنتاجها في المناطق الخارجية نتيجة الظروف المناخية حيث تم تزويد هذه الصوبة بأنظمة تبريد ميكانيكية وأخرى صحراوية ونظام تهوية وآخر للإضاءة ونظام للري وآخر للتغذية من خلال شبكة الري ونظام للتحكم في الفترات الضوئية.

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته الميدانية في السيارة حيث اطلع على المنطقة المظللة لانتاج الزهور والأخرى المظللة لانتاج الاشجار والشجيرات ونباتات أخرى متنوعة واستمع سموه من مدير عام البلدية إلى شرح واف حول خطة البلدية لتغطية مساحات واسعة من دبي ومناطقها بالمساحات الخصراء وتقسيم الخطة إلى أربعة مواسم للزراعة اثنان منها لتغيير وزراعة الورود والزهور في الحدائق والشوارع واثنان للزراعة للصيفية.

وأكد المهندس لوتاه أن مشتل ورسان الحديث بالكامل بإمكانه توفير احتياجات دولة الامارات عموما ودبي من شتلات الزهور الموسمية والمستديمة من خلال الطاقة الانتاجية الكبيرة للمشتل والتي تبلغ 70 مليون شتلة زهور في الدورة الواحدة سنويا وبتشغيل الخطوط دورتين تكون محصلة الانتاج 140 مليون شتلة تحتاج دبي منها أربعين مليونا والباقي تعرض للبيع بأسعار تنافسية.

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بارك المشروع الفريد من نوعه في المنطقة وأشاد بجهود بلدية دبي الرامية لجعل مدينة دبي واحة غناء وأيقونة للجمال والطبيعة الخضراء تسر عيون الناظرين وتسعد الأطفال والكبار.

وأعرب سموه عن ارتياحه وسعادته بما شاهده من تقنيات وأساليب حديثة ومتطورة مستخدمة في الزراعة المحلية وتجميل مناطق وشوارع دبي بمختلف اصناف أشجار ونباتات الزينة التي تحافظ على الوجه الأخضر لدولتنا عموما وتحقق الاستدامة الخضراء في بيئة نظيفة خالية من التلوث والانبعاثات الكربونية.

ووجه سموه مدير عام البلدية وفريق عمله بأن يستمروا على هذا النهج البناء وأن يثابروا في عملهم المخلص وأن يبدعوا أفكارا جديدة لمزيد من الإنجازات الحضارية والبيئية التي تجعل من دبي مدينة التنوع الثقافي والحضاري والجمالي وتعزز مكانتها كمدينة للابداع والحيوية والتجدد.