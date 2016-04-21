نقيب الأطباء ومدير "التأمين الصحى" يستقبلان محافظ الغربية فى مبرة طنطا

استقبل الدكتور مجدى العشرى، مدير إدارة التأمين الصحى بالغربية، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية داخل مستشفى مبرة طنطا للوقوف على أعمال التطوير والترميم التى تتم به، وقام المحافظ بتفقد أقسام المستشفى المختلفة حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوى والتى تضم 18 ماكينة غسيل وعيادات النساء والتى تقوم بمعالجة ما قبل الحمل ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة كما زار أيضًا الصيدلية الموجودة بالمستشفى ثم تفقد حضانات الأطفال وعددهم 24 حضانة منهم 8 بجهاز تنفس صناعى.

وتفقد قسم العمليات وعددهم 6 غرف عمليات والذى يتم تطويره وترميمه وقسم الأطفال ويضم 44 سريرًا كما قام بزيارة وتفقد المطبخ بالمستشفى واطمأن على نظافة الأطعمة والأدوات المستخدمة وأصدر تعليماته بضرورة مراعاة كل الاشتراطات الصحية فى إعداد الأطعمة حفاظًا على صحة المرضى ثم تفقد محافظ الغربية الدور الإدارى والمعهد الفنى للتمريض بالمستشفى والتقى الطلبة أثناء أدائهم الامتحانات الشفوية وأوصاهم بالتميز العلمى والعملى .

وأوصى المحافظ بضرورة مراعاة طرق السلامة والصحة المهنية عن طريق الاستعانة بالحماية المدنية بالمحافظة .

وخلال زيارة محافظ الغربية لمستشفى مبرة طنطا أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية بالحفاظ على التراث وعمل لوحة على نفس طراز اللوحة القديمة والتى ترجع إلى عهد الملك فاروق الأول ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية والدكتور عصام الديب مدير المستشفى.

إغلاق 77 صيدلية و29 عيادة ومستشفى خاصا بالغربية لمخالفتها اللوائح والشروط

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