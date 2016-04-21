نقيب الأطباء ومدير "التأمين الصحى" يستقبلان محافظ الغربية فى مبرة طنطا

وتفقد قسم العمليات وعددهم 6 غرف عمليات والذى يتم تطويره وترميمه وقسم الأطفال ويضم 44 سريرًا كما قام بزيارة وتفقد المطبخ بالمستشفى واطمأن على نظافة الأطعمة والأدوات المستخدمة وأصدر تعليماته بضرورة مراعاة كل الاشتراطات الصحية فى إعداد الأطعمة حفاظًا على صحة المرضى ثم تفقد محافظ الغربية الدور الإدارى والمعهد الفنى للتمريض بالمستشفى والتقى الطلبة أثناء أدائهم الامتحانات الشفوية وأوصاهم بالتميز العلمى والعملى .
وأوصى المحافظ بضرورة مراعاة طرق السلامة والصحة المهنية عن طريق الاستعانة بالحماية المدنية بالمحافظة .
وخلال زيارة محافظ الغربية لمستشفى مبرة طنطا أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية بالحفاظ على التراث وعمل لوحة على نفس طراز اللوحة القديمة والتى ترجع إلى عهد الملك فاروق الأول ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية والدكتور عصام الديب مدير المستشفى.
>إغلاق 77 صيدلية و29 عيادة ومستشفى خاصا بالغربية لمخالفتها اللوائح والشروط
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