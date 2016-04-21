تشييع جثمان النائب محمد مصطفى الخولى بحضور محافظ الفيوم ومدير الأمن والنواب

شيعت، منذ قليل، جنازة النائب البرلمانى محمد مصطفى الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، وذلك بمسقط رأسه بقرية اللاهون، وكان النائب توفى صباح اليوم بمستشفى تخصصى بمدينة الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تعرض لها فجر اليوم.

وشارك فى تشييع الجنازة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء ناصر العبد مدير الأمن، واللواء خالد الجبرتى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير المساعد، وعدد كبير من نواب المحافظة والمحافظات الأخرى.

وصلى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان النائب الفقيد بمسجد الخولى بالقرية، وبعدها حملوا جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة الحاكمة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ ومدير الأمن والنواب بزيارة القرية، مساء اليوم، لتقديم واجب العزاء لعائلته.

تشييع جنازة النائب محمد مصطفى الخولى عصر اليوم من مسقط رأسه بالفيوم