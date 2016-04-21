بالصور المتحركة.. تخلصى من الدهون الزائدة بتمارين تخسيس الأرداف

تراكم الدهون فى الجسم يكسبه مظهرا غير لائق ويزيد من فرصة الإصابة بالأمراض الخطيرة كالجلطات، وأمراض القلب، والسرطان، وهذه المشكلات الصحية كانت الدافع الأكبر للكثيرين للتفكير فى طرق التخلص من الدهون، سواء باتباع الأنظمة الغذائية الصحية أو التمارين الرياضية.

ورغم أن هناك أنظمة غذائية صحية كثيرة إلا أن خبراء التغذية ينصحون بأهمية التمارين الرياضية، خاصة لمن تتراكم وتتركز دهون أجسامهم فى منطقة محددة، مثل الأرداف.

وفى السياق يقدم الموقع الأمريكى "cosmopolitan" مجموعة من التمارين الفاعلة فى حرق دهون الأرداف سريعا، وهى:



>التمرين الأول لتخسيس الأرداف..

يبدأ التمرين بالوقوف على القدمين فى خط مستقيم مع فرد الظهر، ثم ثنى الركبة الخاصة بالقدم اليسرى والوقوف على أطراف الأصابع والجلوس فى وضع القرفصاء مع رفع اليدين إلى أعلى وتكرار هذه الحركة 10 مرات، ثم أداء نفس الخطوات عن طريق القدم اليمنى.



>التمرين الثانى لتخسيس الأرداف

تثبيت اليدين على الأرض وفرد القدمين والوقوف على أطرافهما هى البداية التى تنطلق منها لأداء هذا التمرين، بعدها نرفع القدم اليسرى من الأرض مع ثنى الركبة بمقدار 90 درجة ورفعها إلى أعلى وإنزالها مرة أخرى مع استمرار ثنى الركبة، وتكرار نفس الخطوات بالقدم الأخرى، حيث يتم التمرين بكل قدم على حدة لمدة دقيقة.



>التمرين الثالث لتخسيس الأرداف

يعتمد هذا التمرين على التوازن الكامل للجسم، وفيه نقف على القدم اليمنى مع ثنى الركبة اليسرى إلى الأمام ثم ثنى الجزء العلوى من الجسم إلى أسفل مع محاولة لمس الأرض بأطراف اليدين، ورفع القدم اليسرى إلى الخلف والعودة إلى الوضع الأول مرة أخرى لمدة دقيقة، وتكرار نفس الخطوات على القدم اليمنى.



>التمرين الرابع لتخسيس الأرداف

فيه نقف فى ثبات على القدمين مع فتح الساقين بمقدار متوسط وتثبيت اليدين فى الوسط والجلوس فى وضع القرفصاء والثبات لمدة ثانية على أطراف الأصابع والعودة إلى الوضع الطبيعى، لمدة دقيقتين.



>التمرين الخامس لتخسيس الأرداف

نجلس فى وضع القرفصاء مع فتح الساقين مساحة قليلة، وتثبيت اليدين فى منطقة الوسط "الخصر" ثم فتح وغلق الركبتين أثناء الجلوس بوضعية القرفصاء لمدة دقيقة.

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