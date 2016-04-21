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داخلية غزة تنظم جولة تفقدية للفصائل لإطلاعها على إجراءات ضبط الحدود مع مصر

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داخلية غزة تنظم جولة تفقدية للفصائل لإطلاعها على إجراءات ضبط الحدود مع مصر داخلية غزة تنظم جولة تفقدية للفصائل لإطلاعها على إجراءات ضبط الحدود مع مصر
نظمت قيادة "وزارة الداخلية والأمن الوطنى فى قطاع غزة"، التى تديرها حركة حماس، اليوم الخميس جولة تفقدية لقادة الفصائل على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع جمهورية العربية لإطلاعهم على إجراءاتها الهادفة لضبط الحدود.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إن الجولة جاءت "بالتزامن مع إعادة انتشار قوات الأمن الوطنى على طول الحدود، وذلك ضمن الخطة الأمنية لزيادة ضبط الحدود، والتأكيد على حرصنا التام على استقرار المنطقة الحدودية وأمن أشقائنا المصريين"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن الوطني" التابعة للوزارة بغزة قد عززت في الفترة الأخيرة من تواجد أفرادها ومواقعها المحاذية للحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو "المحافظة على أمن وسلامة الحدود وضمان استقرار الوضع وملاحقة الخارجين عن القانون والمهربين".

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