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تايمز 100 - غياب لاعبي الكرة.. كري وبولت أبرز الرياضيين

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تايمز 100 - غياب لاعبي الكرة.. كري وبولت أبرز الرياضيين تايمز 100 - غياب لاعبي الكرة.. كري وبولت أبرز الرياضيين

أعلنت صحيفة تايمز الأمريكية عن قائمتها هذا العام لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم والتي شهدت غياب لاعبي كرة القدم إلا أنها شهدت تواجد بعض الرياضيين.

وجاء الأمريكي ستيفن كري لاعب جولدن ستيت واريورز وأفضل لاعب في دوري المحترفين لكرة السلة الموسم الماضي كأبرز الرياضيين المتواجدين في القائمة.

أيضا شهدت تواجد المقاتلة الأمريكية روندا روزي لاعبة UFC والجامايكي العداء يوسيان بولت والسباحة الأمريكية كاتي ليديكي.

وشهدت القائمة أيضا تواجد الإنجليزي لويس هاميلتون سائق الفورميولا 1 والهندية سانيا ميرزا لاعبة التنس صاحبة التصنيف رقم 1 في العالم بمنافسات الزوجي.

وتواجدت الأمريكية ابتهاج محمد لاعبة سلاح الشيش والتي تعد أول لاعبة تشارك في الأولمبياد مرتدية الحجاب، وأيضا جوردان سبيث لاعب الجولف الأمريكي والمصنف الثاني عالميا.

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