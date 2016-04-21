بالصور.. تكريم المشاركين بدورة تنمية المهارات الثانية بمديرية أمن الغربية

فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح السيد - مساعد الوزير مدير الأمن، بعقد دورات تدريبية للأفراد والعاملين المدنيين فى تنمية المهارات فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية والسلوكية، الدورة الثانية - خلال الفترة من 12/4 حتى 21/4/2016.

حضر اللواء محمد الشرقاوى مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا والسيد اللواء حسام خليفة نائب مدير الأمن، اليوم الخميس، انتهاء الدورة التدريبية للأفراد والعاملين المدنيين فى تنمية المهارات فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية والسلوكية الثانية بقاعة المؤتمرات بإدارة شرطة النجدة بطنطا، بحضور 189 من قوة المديرية والإدارات والمصالح الواقعة بنطاق المحافظة 168 فردا عسكريا و21 موظفا مدنيا، حيث نجح 188 بينما رسب فرد واحد فى تلك الدورة .

وأكد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا على دور وأهمية عقد الدورات التدريبية للأفراد العسكريين والعاملين المدنيين فى تنمية المهارات فى مجالات العلوم والإنسانية والاجتماعية القانونية والقيم المهنية.

كما ناقش مع المتدربين مدى ضرورة مراعاة حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين أثناء أداء الخدمة الشرطية لتحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس وضرورة تقبل الرأى والرأى الآخر.

وقام بتسليم الخمس الأوائل على الدورة شهادات تقديرا لهم لاجتيازهم الدورة بنجاح وتفوق، وهم أمين الشرطة محمد سعد رمضان حمزة وحصل على المركز "الأول" من ادارة الأموال العامة وأمين شرطة قدرى خنيزى عبد السلام وحصل على المركز "الثانى" من الخدمات الطبية ومساعد شرطة إبراهيم عبد الحافظ الكومى الحاصل على المركز "الثالث" من قوة قسم ثان طنطا ومساعد شرطة أحمد يوسف محمد داوود الحاصل على المركز "الرابع" من قوة قسم ثان طنطا وأحمد يحيى بدة موظف مدنى وحصل على المركز "الخامس" الخدمات الطبية، كما قام بتوزيع شهادات التخرج على جميع الحاضرين .

مدير أمن الغربية يتابع الدورة التدريبية لأفراد الشرطة