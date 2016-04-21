منظمة الصحة العالمية: التطعيمات الدورية تمنع وفاة ملايين الأطفال

بمناسبة أسبوع التلقيح "التطعيم" العالمى الذى يوافق الفترة من 24 إبريل إلى 30 إبريل الجارى، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن العام الماضى شهد بعض النجاحات بمجال التلقيحات فى مكافحة الأمراض، وخاصة فى مجال شلل الأطفال والحصبة الألمانية.

وقالت منظمة الصحة "رغم ذلك كانت نجاحات معزولة، حيث تم القضاء على شلل الأطفال فى بلد واحد، والحصبة الألمانية فى منطقة جغرافية واحدة".

وذكرت المنظمة العالمية - فى تقرير لها اليوم - أن التلقيح يحول دون حدوث حالات وفيات يصل عددها سنويًا ما بين 2 و3 ملايين حالة، إضافة إلى أنه يمكن تجنب وقوع المزيد من الوفيات، بما يصل إلى 1.5 مليون حالة أخرى إذا تحسنت التغطية العالمية فى مجال التلقيح، خاصة وأنه اليوم ما يصل إلى 18.7 مليون رضيع أى ما يقرب من 1 بين كل خمسة رضع فى جميع أنحاء العالم، فى عداد من يفقدون التطعيمات الروتينية لأمراض يمكن الوقاية منها مثل الدفتريا والسعال الديكى والكزاز.

ودعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى مواجهة التحديات فى هذا المجال، والعمل على تحقيق أهداف التطعيم العالمية بحلول 2020، والوصول بالتطعيمات إلى أكبر عدد من الأطفال وإغلاق الفجوة الحالية عن طريق أنظمة تسليم روتينية للقاحات، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون فى البلدان أو المناطق التى يقل عدد من يتلقون فيها التطعيمات عن 80%، وكذلك فى المناطق المتأثرة بالصراعات أو حالات الطوارئ.

الصحة العالمية تحيى أسبوع التطعيم العالمى من 24 إلى 30 أبريل

معركة جديدة للقضاء التام على شلل الأطفال بتعديل التطعيم