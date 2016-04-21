نفوق أنثى سبع البحر "فوزية" بحديقة حيوان الجيزة بسبب وجبة سمك فاسدة

أعلن الدكتور رأفت عبد الله مدير عام حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، نفوق أنثى سبع البحر الملقبة بـ"فوزية" البالغة من العمر 16 عاما بحديقة حيوان الجيزة، وتشكيل فريق بيطرى لتشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء نفوقها.

وأكد مدير عام الحدائق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك فريقا بيطريا متخصصا إضافة إلى "كلافين الحديقة"، لمتابعة حالة أنثى سبع البحر الثانية الملقبة بـ"نعمية" بعد إصابتها بقرحة فى المعدة، وإعطائها جميع المضادات اللازمة وعمل تدليك لها، مشيرا إلى أن ذكر سبع البحر "اللمبى" بحالة جيدة والأنثى الثالثة "جوميكا".

وأكد مصدر مسئول، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سبب نفوق أنثى سبع البحر "فوزية" اليوم الخميس، وإعياء أنثى البحر نعيمة وجوميكا بسب تناولها وجبة سمك فاسدة، ما سبب لها قرحة فى المعدة، مضيفا: كما يعانى الإنسان أحيانا من غذاء قد يكون ملوثا يعانى أيضا الحيوان سبع البحر، وأن أنثى سبع البحر "نعيمة" تعانى أيضا من حالة انتفاخ بسب وجبة السمك، وإمساك شديد.

بالصور.. حديقة حيوان الجيزة: القرد "نادر" بصحة جيدة رغم رفض أمه إرضاعه