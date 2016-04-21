بيان قمة الرياض: عودة العلاقات مع إيران يتوقف على وقف تدخلاتها بالمنطقة

أعلن البيان الختامى للقمة الخليجية الأمريكية، التى انعقدت فى العاصمة السعودية الرياض، بحضور الرئيس الأمريكى باراك أوباما، اليوم الخميس، عن تقوية قدرة دول الخليج على مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، والتأكيد على اتفاقات الدفاع المشترك ضد أى خطر خارجى.

وأكد البيان الختامى، الاتفاق على مناورات عسكرية مشتركة فى مارس 2017، كما تم الاتفاق على دعم محادثات الكويت بشأن الأزمة اليمنية، ورحب البيان بالتطورات فى ليبيا ودعم المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق، وأضاف البيان، أن عودة العلاقات مع إيران يتوقف على وقف ممارستها وتدخلاتها فى المنطقة.

كما شدد البيان الختامى لقمة الرياض على ضرورة تنسيق الجهود الرامية لهزيمة الجماعات الإرهابية، وتقوية قدرة دول الخليج على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

وحول الأزمة السورية، أكد البيان على التأكيد على دعم الشعب السورى وتنفيذ القرارات الدولية فى سوريا، والترحيب بخطط واشنطن لعقد قمة بشأن اللاجئين سبتمبر المقبل.

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