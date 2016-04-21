مطوبس كفر الشيخ تستعد للاحتفال بأعياد الربيع

تستعد مدينة مطوبس لتنظيم احتفالات بمناسبة أعياد الربيع، بالتعاون مع مجلس مدينة مطوبس والإدارة التعليمية وقصر الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات العامة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة مطوبس.

قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه عقد اجتماعًا اليوم الخميس، بحضور سليم أبو شريف نائب رئيس المركز والمدينة، بحضور ممثلى التربية والتعليم، وقصر الثقافة والشباب والرياضة، والعلاقات العامة بالوحدة المحلية، وإدارة الأمن بالوحدة، وإدارة المجالس واللجان وجمعية مستقبل مطوبس، استعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع.

وأضاف عبد الستار، فى تصريحات له اليوم، أن الاجتماع أسفر عن أن تقدم التربية والتعليم عرضًا مسرحيًا لمدرسة الصم والبكم، وعرضًا مسرحيًا للتعليم العام، ويقدم قصر ثقافة مطوبس عرض أمسية ثقافية وشعرية وفرقة غنائية، وتقدم مديرية الشباب والرياضة عروضًا رياضية وعروضًا للكشافة والجوالة، ويسند التنظيم لجمعية مستقبل مطوبس.

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