مرض "الواتس آب" يهدد الحوامل

من أشكال السوشيال ميديا استخدام تقنية "الواتس آب" لدى السيدات بما فيهن الحوامل، حيث أثبتت الدراسات أن هذا البرنامج من أكثر البرامج التي تستخدمها النساء للتواصل فيما بينهن.

وقد ظهرت أضرار كثيرة لها لدى النساء الحوامل لخصها الدكتور سميح محمود، أخصائي التواصل والتخاطب، حيث أشار إلى النقاط التالية بخصوص خطورة هذا النظام:

• المرض الذي يصيب الحامل بسبب إدمان "الواتس أب" يعتبر مرضاً حين تستخدمه لفترة أربع ساعات متواصلة دون انقطاع.

• استخدامه يؤدي لاتباعها وصفات غذائية وصحية خاطئة لا أساس علمي لها تتقبلها بصدر رحب على شكل مسجات وروابط

• تغفل الكثير من السيدات الحوامل تناول الطعام الصحي وإعداد الوجبات الآمنة في البيت بسبب إدمان الجلوس أمام البرنامج.

• تلقي الأخبار المحزنة يزيد من الطاقة السلبية لديها.

• إدمان الوجبات السريعة والسناكز والشيبس يؤدي لإصابتها بسوء التغذية.

• تعرضها للحوادث مثل الحروق بسبب حملها الهاتف الذكي إلى المطبخ.

• آلام المعصم من أهم وأشد الآلام، التي تصيب الحامل بسبب سوء استخدام الواتس آب.

• إدمان "الواتس آب" لمدة تزيد عن 6 ساعات يومياً يؤدي إلى تغير في شكل العظام والجسد ويظهر بسرعة لدى الحوامل بسبب نقص التغذية.

• الشعور بالتوتر والقلق ما يؤثر على وزن الجنين.

• تورم المفاصل والتهابها يصيب النساء الحوامل خصوصاً مع الإكثار من تناول السكريات أمام أجهزة الهواتف الذكية.