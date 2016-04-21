الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط آحيانا خاصة في عمق الخليج العربي وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة على اليابسة ، 20 - 32 كم/ساعة فوق البحر بوجه عام قد تصل 45 كم/ساعة أحيانا في عمق الإمارات الشمالية.

البحر .. متوسط قد يضطرب احيانا في عمق البحر للمناطق الشمالية .. بارتفاع من قدم الى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن اثنتين إلى اربع وخمس أقدام بالعمق قد يصل إلى ست أقدام أحيانا شمالا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 35 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة 17 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 33 22 80 15 .

> دبي 32 21 75 20 .

> الشارقة 32 22 75 25.

> عجمان 34 21 75 20.

> أم القيوين 33 20 80 20 .

> رأس الخيمة 34 21 80 25 .

> الفجيرة 36 25 65 15.

> العين 35 20 55 10 .

> ليوا 36 19 75 10 .

> الرويس 34 21 70 20 .

> السلع 34 21 75 20.

> دلما 32 25 75 25 .

> طنب الصغرى 31 23 80 35 .

> طنب الكبرى 31 23 80 35 .

> أبوموسى 32 22 75 30.

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